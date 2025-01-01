Писателят и сценарист Иво Сиромахов отново запали социалните мрежи с „писмо“ до неговия бивш колега Тошко Йорданов.

Поводът - законопроектът за промени в Наказателния кодекс, предложен именно от депутати от „Има такъв народ“, който беше изненадващо приет в правната комисия на Народното събрание. Той мина с 14 гласа „за“, 4 „против“ и 1 „въздържал се“. Текстът предвижда криминализирането на „престъпленията против личния живот“. Според него за нарушение ще се смята всеки случай, в който без разрешение се разпространяват данни, снимки, записи или други материали, свързани с лични, семейни, интимни или здравословни обстоятелства на даден човек. Предвидените наказания варират от една до шест години затвор и глоба от 2000 до 5000 лв., а при „особено тежки случаи“ – до шест години лишаване от свобода и глоба до 8000 лв. Проектът допуска използването на специални разузнавателни средства (СРС) при разследване.

Бурни реакции след предложението на ИТН за затвор при намеса в личния живот

„Тошко, пиша ти тук, за да наруша публично закона ви за личната информация и да имате основание да ме вкарате в затвора за 1 до 6 години“, започва хапливо писмото си Сиромахов.

„Все още не мога да повярвам, че точно вашата партийна групичка предлага тази мракобесна поправка в закона, която заплашва със затвор всеки, който пише и говори свободно. Бях останал с усещането, че през годините, в които сме работили заедно, свободата на словото е била важна за вас. Явно съм се заблуждавал“, посочва още той.

Премиерът Росен Желязков за предложенията на ИТН: Според българската конституция личният живот е неприкосновен

В какво се превърнахте, откакто влязохте във властта, пита Сиромахов бившите си колеги.

„Каква работа свършихте за тия няколко години, откакто сте депутати, освен да обиждате младите лекари и да се напъвате да уволнявате оркестъра на националното радио? Какво стана с обещанията за мажоритарна избирателна система? За електронно гласуване? За пряк избор на главния прокурор и полицейските началници? За намаляване на партийната субсидия на 1 лев? За намаляване на броя на депутатите от 240 на 120? Какво стана с клетвите ви – „никога с Борисов, никога с Пеевски“? Защо излъгахте хората, които гласуваха за вас? Не ми отговаряй. Знам отговорите. И ти ги знаеш“, завършва емоционалното си „писмо“ Иво Сиромахов.