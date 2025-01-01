Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов с коментар пред журналисти по актуални теми. Той коментира спорните промени, предложени от ИТН за затвор затвор при намеса в личния живот.

Правната комисия одобри: Затвор за намеса в личния живот

"Говорих със Слави Трифонов сутринта, за което му благодаря, и той ми каза, че ще го изтеглят, защото има текстове, които и той и ние не ги приемаме", обясни Борисов.

"Който чрез печат или други средства за масова информация, чрез електронни информационни системи или по друг начин разпространява материален или друг носител, съдържащ информация за личния живот на другиго без негово съгласие, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и глоба от две хиляди лева до пет хиляди лева", е записано в предложението на ИТН. Под информация за личния живот по смисъла се разбира данни за личните отношения, семейните отношения, интимните отношения или здравословното състояние на физическо лице, пише в законопроекта.

ИТН иска до 6 години затвор и солени глоби за намеса на медиите в личния живот

Той коментира и предложението за оставка на Антон Славчев. "Аз съм за оставка на цялата комисия. Ще подкрепя Атанасов - закриване на комисия. Тогава я създадохме, защото ПП-ДБ я искаха за Бойко Рашков", каза Борисов и допълни, че подкрепят с "две ръце" оставката на Славчев.