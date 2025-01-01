До края на деня ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Почти без валежи ще остане в Източна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен, в западната част на Дунавската равнина и временно силен. В източните райони от страната вятърът ще остане от североизток - предимно умерен. Това сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хиродрология (НИМХ).

Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца. Ще се повиши и ще се доближи до средното.

През нощта над по-голямата част от страната облачността ще е значителна и на места, главно в Централна България, ще има валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад, в източните райони – от североизток. Утре въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, на повече места в Южна и Източна България. Ще има условия и за градушки. Жълт предупредителен код за потенциално опасно време и значителни валежи с количества 20-30 mm, е обявен за 19 август в 12 области на страната – Шумен, Търговище, Сливен, Стара Загора, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Пловдив, Пазарджик, София област, Благоевград и Смолян.

Почти без валежи ще остане в по-голямата част на Дунавската равнина. Вятърът отново ще се ориентира от североизток, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, в София – около 25°.

В планините ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в масивите в Югозападна България и Централна Стара планина. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, по високите части – от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра – около 12°.

По Черноморието облачността ще е по-често значителна и на места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 26°-28°. Температурата на морската вода е около 26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В сряда ще преобладава слънчево време, с купеста облачност в следобедните часове, по-значителна в планините и източните райони. На отделни места там ще превали краткотрайно, възможно е и да прегърми. В четвъртък ще е предимно слънчево. Ще се появи вятър от южната четвърт и ще започне бързо затопляне.