Десет дни след първия звънец хаосът около електронните здравни карти продължава. Въпреки че Министерството на здравеопазването официално премахна хартиените варианти, редица детски градини и училища все още ги изискват.



Причините за това се оказват няколко. Много от медицинските сестри в учебните заведения не виждат всички данни за децата, други срещат трудности при работа със системата заради липса на компютърни умения или квалифициран електронен подпис, който е задължителен за достъп.



От Министерството на здравеопазването заявиха за Dariknews.bg, че „Информационно обслужване“ все още финализира процеса по прехвърляне на историческите данни за имунизациите от системата на НЗОК. Затова на този етап е възможно част от информацията да не се визуализира. „Всеки лекар е длъжен лично да подаде ваксините, които е пропуснал да въведе в системата, тъй като информацията е медицинска и следва да бъде подписана с електронен подпис. Пропуските са резултат от неподаване на информация към НЗИС в началото, когато системата стартира“, подчертаха от ведомството.

Според Диян Стаматов, председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България и директор на столичното 119. СУ „Акад. Михаил Арнаудов“, проблемите са очаквани при толкова мащабна промяна. „Все още сме в процес на бавно прилагане. На всички ни се иска от днес за утре да се случат тези промени, но реалността е различна,“ коментира той пред DarikNews.bg.



По думите му затрудненията са в няколко посоки. „Първо – не винаги личните лекари удостоверяват прегледите в системата. Второ – в много детски градини и училища няма достатъчно техника. В някои места е осигурен едва един лаптоп, който се използва от учителите или директора, и не остава за медицинския специалист. Трето – голяма част от медицинските сестри са в напреднала възраст и нямат нужните дигитални умения. Те обаче са незаменими, защото основната им роля е да се грижат за превенцията на здравето, а не да работят на компютър,“ подчерта Стаматов.

Той апелира за повече търпение: „Важно е всички в системата – и образователната, и здравната – да проявим разбиране. След месец-два тези проблеми вероятно няма да се обсъждат, но засега трябва време“.

Въведената дигитализация не отменя профилактичните прегледи за децата. Ако такъв не е направен от началото на годината, крайният срок за извършването му е 30 септември.

Електронната здравно-профилактична карта представлява дигитално досие, което съдържа ключова информация за здравословното състояние на детето. Нейната основна цел е медицинските специалисти в училищата и детските градини да имат бърз и лесен достъп до актуални данни. В картата се вписват показатели като ръст и тегло, информация за евентуални алергии, данни за хронични заболявания, както и актуалният имунизационен статус.

За да са сигурни и спокойни родителите повечето лекари продължават да издават хартиени копия на електронните здравни карти.