Ваксината срещу варицела ще стане задължителна от 2026 г., обяви министърът на здравеопазването д-р Силви Кирилов в ефира на „Събуди се” по NOVA.

Той усточни, че първата доза ще се поставя между 12- и 15-месечна възраст на децата, а втората – при навършване на 3 г. По думите на министъра въвеждането ѝ е сериозна крачка в посока ограничаване на заболяването.

Що се касае до процеса по дигитализация на здравната профилактична карта за учениците, Кирилов обясни, че ако документът е издаден преди 1 септември 2025 г., родителите следва да го представят в училище. Не е необходимо да бъде анулиран.

След тази дата обаче медицинските специалисти в детските градини и училищата ще имат дигитален достъп до нужната здравна информация, съхранявана в централизирана система. Министърът подчерта, че те няма да виждат всички лични данни, а само медицинската информация, отнасяща се до тяхната отговорност.

„Всички специалисти са инструктирани как да работят със системата. Това ще намали административната тежест за родителите и училищните медици“, допълни той.

По повод евентуалното увеличение на таксата за преглед при личен лекар, министърът бе категоричен, че на този етап, особено в прехода към еврото, таксата не трябва да се променя. „До юни 2026 г. може да има дискусии, но засега няма да има увеличение“, обобщи той. Министърът е категоричен, че децата не бива да заплащат такса за преглед и това ще остане непроменено.

След множество случаи на фалшиви полеви тестове, Кирилов посочи, че се работи в посока увеличаване на броя на лабораториите и ускоряване на обработката на резултати. „Предлагаме вещите лица да могат да свидетелстват онлайн. Всички лаборатории трябва да работят с еднаква методология“, допълни той.

Относно състоянието на пребития полицейски шеф в Русе министърът посочи, че на старши комисар Кожухаров е направена сложна операция на бъбрека, който в момента функционира. „Състоянието му е добро и той продължава да се възстановява“, съобщи Кирилов.

Що се касае до предстоящия вот на недоверие - пети за краткото време на управление на кабинета „Желязков“, Силви Кирилов заяви с убеденост, че правителството ще оцелее.