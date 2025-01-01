Личните лекари и лекарите специалисти искат потребителската такса да се повиши, но не се ангажират с определена сума. Ние цена не коментираме, но таксата трябва да е фиксирана, може да е един процент или половин процент от минималната работна заплата, да има някакъв обективен критерий, каза доц. Любомир Киров, председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България.

От години повтаряме, че предлагаме таксата да се плаща от всички, а ако някоя институция реши, че определени хора по определени причини не трябва да заплащат потребителска такса, то тогава, след като пациентът заплати таксата, съответната институция срещу касов бон, да я осребри, допълни той. Доц. Киров припомни, че децата, учащите до 26-годишна възраст, пенсионерите, хора с намалена трудоспособност и др., които общо са повече от две трети от населението на страната, не заплащат потребителска такса и се осигуряват от държавата.

Ако потребителската такса бъде един процент от минималната работна заплата, може да се стори за някого висока цена и затова не коментираме каква да бъде тя, посочи още той. Потребителската такса не е променяна 13 години, но минималната работна заплата в момента е четирикратно по-висока от момента, в който потребителската такса беше фиксирана на 2,90 лв., посочи още доц. Киров. Ако трябва да се изпълняват социални функции, то те да не бъдат за сметка на лекарите, добави доц. Киров. По думите му можеше таксата да нараства постепенно във времето.

Категорично трябва да бъде повишено нивото на потребителската такса, тъй като вече няма този ефект, заради който беше въведена – възпиране на пациентите да търсят ненужни прегледи и за подпомагане на лекарските практики, каза д-р Галинка Павлова, заместник-председател на сдружението на лекарите специалисти от извънболничната помощ. Въпрос на разчети и договори ще бъде нивото на повишаване, но трябва да бъде повишена. По думите ѝ лекарите специалисти са единодушни, че таксата трябва да бъде увеличена, но не настояват да бъде обвързана с един процент от минималната работна заплата. Не бих се ангажирала дали тази сума е много или малко, тъй като за работещите 10 лв. не биха ги затруднили, но за безработните сумата би била висока, каза още д-р Павлова. По думите ѝ би било добре потребителската такса да се повиши двойно спрямо сегашните 2,90 лв.

iStock photos/Getty images

Здравноосигурените пациенти дължат потребителска такса за всяко посещение при личния лекар, лекарят от специализираната извънболнична медицинска помощ или лекарят по дентална медицина, както и за всеки ден болнично лечение, но не повече от 10 дни за година. Сумата на таксата от 2,90 лв. е определена с Постановление 193 на Министерския съвет от 28 август 2012 г. Таксата, която беше определена за болничен престой, беше 5,80 лв., но през април тази година в Преходните и заключителни разпоредби на Постановление за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2025 г. на Министерския съвет, тази такса беше намалена на един лев.