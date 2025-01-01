В момента да не се вдига минималната работна заплата и да се замразяват доходите би било недопустимо. Поне това са моите виждания и на екипа в Министерството на труда и социалната политика, заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов на брифинг в Министерския съвет след заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Бизнесът и синдикатите не постигнаха съгласие за новия размер на минималната работна заплата (МРЗ) за 2026 г.

Това, което предлагаме от Министерството на труда и социалната политика, е от 1 януари 2026 г. минималната работна заплата да стане 1213 лв. или 620,2 евро, каза Гуцанов. Това е със 136 лв. или 69.54 евро повече от настоящата минимална работна заплата, която е 1077 лв. Знам, че на синдикатите това им се струва малко, на работодателите им се струва много, посочи социалният министър. Според него обаче е неизбежно вдигането на минималната работна заплата.

Гуцанов представи информация за нивата на минималната работна заплата в страните от Централна и Източна Европа, които по думите му като цяло имат най-ниските нива на минимални заплати в Европейския съюз по данни на Евростат. Най-ниската минимална работна заплата продължава да бъде в България в момента 551 евро, а най-високата е в Люксембург - 2638 евро. Предпоследна е Унгария със 707 евро, което е 28% повече, отколкото е в България. В Латвия минималната работна заплата е 740 евро, което е с 35% повече, отколкото в България, съобщи министърът.

Той подчерта, че България продължава да е с най-ниската минимална работна заплата, въпреки сериозните ръстове, които прави държавата през последните две години, което е безспорен факт. Считаме, че по този път трябва да се върви и хората наистина се чувстват спокойни да виждат, че държавата има отношение и нужната грижа към всеки един български гражданин, заяви Борислав Гуцанов.