Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) подкрепя проекта за Постановление на Министерския съвет (ПМС) за определяне на минималната работна заплата (МРЗ) от 1 януари 2026 г. в размер на 1213 лв. (620 евро). От синдиката посочват, че това е нарастване с 12,6% от сегашния размер. Това се казва в позиция, публикувана на сайта на КНСБ.

"Този размер се базира на действащото трудово законодателство и така предложеното ПМС отговаря изцяло на действащата нормативна рамка", добавят от синдиката. През последните две години се отчита последователен ръст на МРЗ, като през 2024 г. нараства с 19,6%, а през 2025 г. с 15,4%, отбелязват още от КНСБ. "С увеличението на МРЗ през 2026 г. се очаква ръст от 55,5% спрямо 2023 г. (780 лв.), следвайки формулата, заложена в трудовото законодателство", считат оттам.

КТ „Подкрепа“ подкрепя новата минимална заплата от 1213 лв., но я намира за недостатъчна

Твърденията, че увеличението на МРЗ може да доведе до намаление на заетостта на нискоквалифицираната работна сила, са неоснователни, коментират също от синдиката.

Минимална работна заплата да стане 1213 лева (620,20 евро) от 1 януари 2026 г. предложи в края на август Министерството на труда и социалната политика. Проектът на Постановление на Министерския съвет е на обществено обсъждане до 25 септември.

Другата синдикална организация - Конфедерацията на труда "Подкрепа", също изрази подкрепа за предложения размер на МРЗ.