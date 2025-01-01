КТ „Подкрепа“ подкрепя новата минимална заплата от 1213 лв., но я намира за недостатъчна.

Това се посочва в Становище на синдиката относно Заседание на Комисията по доходи и жизнено равнище, което ще се проведе в четвъртък. На заседанието ще се обсъди размера на МРЗ за догодина.

За 2026 г. се очертава минималната работна заплата да бъде 1213 лв., обяви Гуцанов

КТ "Подкрепа" обръща внимание, че след облагане с данъци и осигуровки размерът на МРЗ все още е далече от издръжката за живот на един човек. Предложеният размер на МРЗ, след данъци и осигуровки (955 лв.), представлява едва 59% от издръжката на живота, се казва в становището. КТ „Подкрепа“ за поредна година апелира за своевременно и съобразено с издръжката на живота актуализиране на методиката за определяне на МРЗ, се посочва още в позицията. От синдиката заявяват, че очакват по-активна позиция от страна на ресорното министерство.

Минимална работна заплата да стане 1213 лева (620,20 евро) от 1 януари 2026 г., предложи в края на август Министерството на труда и социалната политика. Проектът на Постановление на Министерския съвет е на обществено обсъждане до 25 септември.