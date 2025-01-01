За 2026 г. се очертава минималната работна заплата да бъде 1213 лв., но трябва окончателно решение за това, каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов във времето за отговори на актуални устни въпроси, отправени от членовете на парламентарната комисия по труда и социалната политика.

"Дали е достатъчно или не, има формула, по която тя се определя, с тази сума трудно може да се преживява и няма две мнения по въпроса", добави той.

От 1077 лв., колкото е минималната работна заплата сега, повишаването се предвижда да бъде с 12,6%, което е значително, каза още министър Гуцанов.

"С минималната работна заплата са свързани много други плащания, тя оказва влияние на много сектори и става въпрос за стотици милиони лева. На близо 600 хиляди души ще бъдат увеличени доходите. По данни на НСИ назначените на трудов договор за минимална работна заплата през второто тримесечие на тази година са около 456 хиляди души. На 83 хиляди лични асистенти също ще бъдат променени заплатите, както на 30 хиляди работещи в социалните услуги", посочи още министър Гуцанов.