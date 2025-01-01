Министерството на труда и социалната политика (МТСП) предлага минималната работна заплата да се увеличи на 1213 лв. или 620,20 евро от 1 януари 2026 г. Това представлява ръст от 12,6% или с 136 лв. спрямо сегашната ѝ стойност. Подготвеният проект на постановление на Министерския съвет е публикуван за обществено обсъждане.

Минималната почасова работна заплата също ще се повиши и ще достигне 7,31 лв. (3,74 евро) на час.

Очаква се увеличението да засегне близо 600 000 души. По данни на Националния статистически институт към второто тримесечие на 2025 г. около 456 700 души са назначени на минимална месечна работна заплата при пълно работно време. С повишението ще се увеличат заплатите на около 83 000 лични асистенти, 30 000 служители в социални услуги, финансирани от държавата, както и на всички работещи по програми и мерки за заетост и професионални приемни семейства.

КНСБ: Очаква се около 1210 лв. да бъде минималната заплата догодина

По инициатива на министър Борислав Гуцанов МТСП възобнови диалога със синдикатите и работодателските организации за усъвършенстване на механизма за определяне на минималната заплата. Въпреки проведените срещи, съгласие за промяна на механизма не беше постигнато, затова новият размер е определен според Кодекса на труда – 50% от средната брутна работна заплата за последните две тримесечия на предходната и първите две тримесечия на текущата година.

Според МТСП по-високата минимална заплата ще допринесе за намаляване на бедността сред работещите и ще повиши покупателната способност и потреблението на най-нискодоходните групи. Проектът ще бъде обсъден в Националния съвет за тристранно сътрудничество и след това внесен за одобрение в Министерския съвет.