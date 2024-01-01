Предложението на ГЕРБ е внесено в парламента и е подписано от Бойко Борисов, Тома Биков и Деница Сачева.

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