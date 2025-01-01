Народното събрание ще разгледа два важни законопроекта, свързани с международни финансови ангажименти на България и данъчната политика в отношенията с Малта. След тях депутатите ще преминат към редовния парламентарен контрол.

Първа точка в дневния ред е Законопроектът за ратифициране на Финансовия договор между България и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за финансиране на проекта „България – съфинансиране по Фондовете на ЕС 2021–2027 (СПЗ)“ – част Б.

Това споразумение осигурява ключово съфинансиране за българските програми по европейските фондове в периода 2021–2027 г., като цели по-лесно и по-бързо реализиране на проектите с европейска подкрепа.

Втора точка за петъчния пленарен ден е Законопроектът за ратифициране на Спогодбата между България и Малта за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото, както и за предотвратяване на данъчни измами и заобикаляне на данъчното облагане.

След приключване на законодателната част депутатите ще проведат парламентарен контрол. Въпросите към министрите традиционно засягат актуални теми от вътрешната и външната политика, икономиката, енергетиката и социалната сфера.