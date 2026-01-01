Комисията по отбрана в Народното събрание прие на първо четене Законопроекта за ратифициране на Изменение и допълнение № 1 (BU-B-UCP А1) на Международен договор (LOA) BU-B-UCP „Придобиване на бойни машини Страйкър”, Изменение и допълнение № 1 (BU-B-UCQ А1) на Международен договор (Letter of Offer and Acceptance – LOA) BU-B-UCQ „Придобиване на управляеми противотанкови ракети „Javelin” и Изменение и допълнение №1 на Международен договор (LOA) BU-B-UCR „Придобиване на боеприпаси за машини „Страйкър”.

Измененията на договорите бяха одобрени с 16 гласа „за“ и един „против“.

Още през май 2025 г. от Програмния офис на „Страйкър“ за България е посочена необходимостта от увеличаване на стойността, както и промяна в графика за доставка на машините, посочи министърът на отбраната Димитър Стоянов пред ресорната парламентарна комисия.

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След преговори с американската страна на 18 юни 2026 г. се е стигна до решение за отлагане придобиването на част от предвиденото оборудване в новосъздадените линии, включени в Изменение 1 на договора, а именно: 17 безпилотни летателни системи SkyRaider R80D, оборудване, резервни части, инсталация, интеграция и обучение, посочи министърът. Той отбеляза, че с отпадането на тези линии няма да се намалят способностите на бойните машини „Страйкър“, както са заявени в изискванията на българската страна при подписване на договора за доставка.

Разглеждат се и възможности относно проучване за разработване на безпилотни летателни системи от българската индустрия и последващата им интеграция към системата за разузнаване на бойните машини „Страйкър“, посочи Димитър Стоянов. В резултат първоначално предложеното увеличение от 59 206 030 щатски долара е намалено с 14 415 770 долара, каза той и добави, че допълнителното увеличение на договора за придобиване на бойните машини „Страйкър“ е с 44 790 260 щатски долара.

Увеличение на общата стойност на договора за придобиване на управляеми противотанкови ракети Javelin е с 4 726 810 щатски долара, поради необходимостта от придобиване на ракетите през 2026 г., а не през 2030 – 2031 г., както е в основния договор, а също и придобиване на резервни части.

Общата стойност на третия договор за придобиване на боеприпаси за машини „Страйкър” се намалява с 12 580 000 щатски долара, се посочва в мотивите към законопроекта.