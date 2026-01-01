На 14 януари парламентарната Комисия по конституционни въпроси ще обсъди промените предложени от партиите в Изборния кодекс.

На заседание ще бъде обсъден на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, внесен от Надежда Георгиева Йорданова и група народни представители на 18 декември 2025 г. На второ гласуване в комисията ще бъде подложен общ законопроект на приетите на първо гласуване на 8 януари 2025 г. законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, внесен от Костадин Костадинов, както и законопроекти от Тошко Йорданов, Атанас Зафиров.

Преди предсрочния вот: партиите предлагат промени в Изборния кодекс

Въвеждането на изцяло машинно гласуване е едно от основните искания на опозиционните партии. Те дадоха заявка за това и по време на консултациите при президента, които се проведоха малко преди Коледните празници.

От най-голямата политическа партия ГЕРБ-СДС смятат, че промени в изборното законодателство два месеца преди вота са неуместни. Депутатът Делян Добрев припомни, че това е препоръка и на Венецианската комисия. Той отбеляза, че 51 парламент е имал достатъчно време, за да направи тези промени. „Който е имал някакви идеи свързани с изборите да ги беше направил по-рано“, обобщи Добрев.

Лидерът на ПП Асен Василев повтори, че тяхната заявка е 100% да се гласува с машини на предстоящия вот. „Смятаме, че парламентът трябва да разгледа Изборния кодекс в максимално кратки срокове“, каза той.

„Възраждане“ се обяви за изцяло машинно гласуване и премахване на хартиеното. Според Петър Петров хартиеното гласуване показва единствено огромни нарушения на закона. Според него държавата има техническата възможност да осигури машините, но не и машините от нов вид, така наречените сканиращи устройства.

От ИТН също искат 100% машинно гласуване, но със сканиращи устройства. „В законопроекта на ИТН искаме 100% машинно гласуване, но не с тези машини, с които в момента гласуваме, а със сканиращи устройства, които имаме готовност да бъдат интегрирани в секциите, където българските избиратели ще дадат своя глас“, обясни заместник-председателят на ПГ на партията Станислав Балабанов