С наближаването на предсрочните парламентарни избори дебатът за промени в начина на гласуване отново излезе на преден план. Утре (14 януари) Комисията по конституционни и правни въпроси в парламента ще обсъди редица законопроекти за изменение и допълнение на Изборния кодекс.

♦ ГЕРБ-СДС

От най-голямата политическа сила в 51-вото Народно събрание настояват, че Изборният кодекс не бива да се променя непосредствено преди избори, като аргументират позицията си с необходимостта от стабилност и предвидимост. От партията не са представили цялостен нов модел за гласуване, а акцентът остава върху избягването на прибързани законодателни решения.

"Дойдат ли избори, се заговаря веднага за Избирателен кодекс, за машини и за измами. ГЕРБ е побеждавал и с машини, и с хартия, така че, каквото и да решат, за нас е все едно", заяви на 19 декември лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

♦ „Продължаваме промяната – Демократична България“

От ПП-ДБ последователно настояват за връщане на 100% машинно гласуване, като според тях паралелното използване на хартиени бюлетини създава предпоставки за манипулации. От коалицията подчертават нуждата от допълнителни гаранции за прозрачност и обществен контрол върху машините, включително публично тестване и ясни процедури.

ПП-ДБ внесе законопроект за 100% машинно гласуване

На 18 декември ПП-ДБ внесе законопроект, в който се предлага на изборите да се гласува само машинно. От коалицията определиха проектозакона като “необходима и навременна стъпка за укрепване на демократичните принципи, повишаване на прозрачността и гарантиране на честността на изборния процес в Република България”.

Проектозаконът предвижда:

Машинното гласуване да стане основен и единствен начин на гласуване, с изключение на изрично предвидените в закона случаи;

на гласуване, с изключение на изрично предвидените в закона случаи; Премахване на недействителните гласове и ограничаване на човешките грешки при отчитане на резултатите;

и ограничаване на човешките грешки при отчитане на резултатите; Ограничаване на възможностите за манипулиране на вота , включително чрез контролирано и корпоративно гласуване;

, включително чрез контролирано и корпоративно гласуване; Улесняване работата на СИК и съкращаване на времето за обработка на изборните резултати.

♦ „ДПС – Ново начало“

Според ДПС-НН трябва да се използват сканиращи устройства, при които избирателят гласува на хартия, а вотът се отчита машинно чрез сканиране. Заместник-председателят на парламентарната група на партията Йордан Цонев засегна темата по време на консултациите при президента Румен Радев.

„ДПС - Ново начало“ при Радев: Настояваме за машинно гласуване, но не с тези машини (ВИДЕО)

"От години ДПС настоява за машинно гласуване. Продължаваме да настояваме за машинно гласуване, но не с тези машини, които са абсолютно компрометирани. От първия ден настояваме машините да са преброяващи. Тези машини получиха популярно име "мадуровки" по името на президента на Венецуела Мадуро, те са компрометирани", заяви тогава Цонев.

♦ „Възраждане“

От „Възраждане“ също предлагат премахване на хартиените бюлетини, но поставят темата в по-широк контекст на борба срещу купения и контролиран вот. Те настояват, че именно хартията улеснява злоупотребите, а технологичният вот е по-труден за манипулиране.

Костадин Костадинов: Целта ни е да спечелим тези избори

"На първо място - 100% машинно гласуване. Да има всяка една партия представителство в Централната избирателна комисия, ние пета година сме в парламента, нямаме представителство в ЦИК. Да се премахне изцяло ролята на "Информационно обслужване", да не брои. Ние предвиждаме по-голяма възможност на граждански наблюдатели да се включат, не партийни. Да има представители на МВР вътре в избирателната комисия, когато се брои", заяви на 20 декември лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

На 8 януари със 171 гласа "за" депутатите одобриха на първо четене законопроект за промени в Изборния кодекс, внесен от Костадинов. Пректозаконът предвижда:

Премахване на хартиената бюлетина;

на хартиената бюлетина; Ограничаване на секциите извън ЕС – до 20 секции в една държава;

– до 20 секции в една държава; Ограничение за електронни заявления за разкриване на секции : от един IP адрес да се изпраща само едно заявление;

: от един IP адрес да се изпраща само едно заявление; Увеличаване състава на ЦИК от 15 на 25 членове , което да отразява пропорционално парламентарното представителство и да може да се променя след изборите;

, което да отразява пропорционално парламентарното представителство и да може да се променя след изборите; Видеонаблюдение през целия изборен ден, включително в секции в чужбина и при комисиите (ОИК/РИК);

през целия изборен ден, включително в секции в чужбина и при комисиите (ОИК/РИК); Промени в мандата и статута на ЦИК – съкратен мандат, възможност за смяна на членове, ограничения за партийни функции след мандат.

♦ „БСП - Обединена левица“

Според БСП хартиената бюлетина трябва да се запази като равностоен начин на гласуване, тъй като гарантира достъпност за всички избиратели. Социалистите призовават за по-строг контрол върху изборния процес и санкции при нарушения, а не върху радикална промяна на технологията на вота.

БСП-ОЛ няма да участва в разговори за кабинет в това НС, изненадали се от партньорите за бюджета

"БСП подкрепя машинното гласуване, но не във вида, в който съществува в момента, и не по начина, по който се отчитат бюлетините в момента", каза лидерът на коалицията Атанас Зафиров по време на консултациите за връчване на мандат за правителство при президента Румен Радев.

На 8 януари с 200 гласа "за" депутатите одобриха на първо четене законопроект за промени в Изборния кодекс, внесен от Зафиров. Пректозаконът предвижда избирателните списъци да се формират на база гласувалите на предходните избори, като те ще може да се допълват до 5 дни преди вота.

♦ „Има такъв народ“

ИТН е сред най-ясно формулиралите алтернативен модел. Партията предлага замяна на сегашните машини със сканиращи устройства, които да комбинират хартиена бюлетина и машинно отчитане. Според ИТН това ще намали споровете около софтуера и ще осигури по-лесна проверяемост на резултатите. Припомняме, че от „Има такъв народ“ внесоха законопроект за промяна на Изборния кодекс, още когато се конституира 51-вото Народно събрание.

"Този Изборен кодекс мина на първо четене, беше гледан в комисии, мина експертни групи и е финализиран", припомни депутатът от ИТН Тошко Йорданов по време на консултациите за съставяне на правителство при президента, като призова останалите политически партии да подкрепят този закон.

ИТН при президента Радев: В тази политическа ситуация не е разумно да се търси ново преконфигуриране

Относно сканиращите машини Йорданов каза, че такива могат да бъдат взети и под наем от държавата и това не е проблем, колкото и да струват. Той постави под съмнение провеждането на честни избори и настоя избирателните списъци да бъдат изчистени от т.нар. "мъртви души".

След срещата на „Дондуков“ 2 Павела Митева от ИТН съобщи пред журналисти, че работна група за Изборния кодекс е изготвила доклад от 250 страници по всички предложения. В нея са участвали народни представители, експерти от Министерството на електронното управление и представители на неправителствени организации. Тя съобщи, че има над шест места по целия свят, от които могат да се наемат такива сканиращи машини.

♦ „Морал, единство, чест“

От МЕЧ настояват за по-строги мерки срещу купения и контролирания вот и премахване на хартиените бюлетини. Според формацията върху секционните комисии трябва да се упражни по-засилен контрол.

„Настояваме за отваряне на Изборния кодекс и да се създаде мнозинство от умиращите БСП и ИТН за промяна – за отмяната на хартиеното гласуване, за изцяло машинно. Трябва да е сигурно и че няма да има възможност да се променя бъдещето на България с гласове за 50 или 100 лева“, заяви на 11 декември лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

Радостин Василев: Очаквайте изненади, сега е моментът Румен Радев да слезе на терен, очакваме го там

„Гласуването през юли и през октомври 2021 г. беше най-честното, когато протоколът беше само машинен и нямаше намеса на СИК в това да определят преференциите, както стана в Пазарджик, и да се поправят документи на цели комисии“, допълни той.

♦ Президентът

Държавният глава Румен Радев многократно е заявявал, че 100% машинно гласуване и пълно преброяване на контролните разписки са ключови за възстановяване на доверието в изборния процес.

"Партиите ясно заявиха по време на консултациите, че не виждат повече живот в 51-вото Народно събрание, но и поеха ангажимент за законодателни промени, които да повишат доверието в изборния процес и аз силно се надявам да го спазят, защото само след броени седмици народните представители ще потърсят доверието на избирателите, а нямат много време за тези избирателни промени, така че да се намали до максимум субективизма в броенето и отчитането на гласовете. А това е възможно да стане със 100% машинно гласуване с електронно отчитане на гласовете, но с ръчно преброяване на разписките, което трябва да гарантира по-голямо доверие в изборния процес", заяви той на 6 декември.

Асен Василев: Реалната дата на изборите е 29 март, 100% да се гласува с машини

От ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ заявиха, че 29 март е подходяща дата за провеждането на предсрочните парламентарни избори. Припомняме, че кабинетът на Росен Желязков подаде оставка на 11 декември 2025 г. след мащабни антиправителствени протести. На 12 януари президентът Радев връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство в рамките на настоящия парламент на първата политическа сила ГЕРБ-СДС. Той бе приет от Росен Желязков, който обяви, че го връща неизпълнен.

На 14 януари от 10:00 ч. Радев ще връчи втория мандат за съставяне на втората по численост парламентарна група - „Продължаваме Промяната-Демократична България“. Ако и в този случай не бъде предложен състав на правителство, отново в едноседмичен срок държавният глава възлага на някоя следваща парламентарна група по избор да посочи кандидат за премиер.

Когато проучвателният мандат е приключил успешно, президентът предлага на Народното събрание да избере кандидата за министър-председател. Ако не се постигне съгласие за правителство, президентът, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок.