Парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред изслушва кандидата за председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) Пламен Тончев. Той е единственият кандидат за шеф на агенцията и номинацията му бе официално издигната от Министерския съвет в края на миналия месец.

Изслушването е ключов етап от процедурата по избор, която бе официално открита от Народното събрание на 8 юли със 147 гласа „за“. Пред депутатите от ресорната комисия Тончев следва да представи своята концепция за управлението и развитието на родното контраразузнаване, както и да отговори на актуални въпроси, свързани с националната сигурност.

"В ДАНС е необходимо извършване на определена реформа за повишаване на капацитета и укрепване на потенциала и устойчивостта. Предизвикателство е, но ако не се изгради една функционална, гъвкава и реагираща на средата на сигурност съвременна Агенция, рисковете могат да се превърнат във вътрешна заплаха за сигурността на държавата", заяви Пламен Тончев по време на изслушването.

Тончев вече оглавяваше Агенцията в периода от май 2021 г. до май 2025 г. Тогава той напусна предсрочно поста на фона на политически дебати и впоследствие бе избран от Народното събрание за председател на Комисията по досиетата с 5-годишен мандат. След неговата оставка през 2025 г. и последвалите политически конфликти относно назначаването на временно изпълняващия длъжността, парламентът прие промени в Закона за ДАНС. С тях бе отнета последната дума на президента при назначаването на председател на Агенцията — промяна, която беше оспорена от Румен Радев пред Конституционния съд.

Процедурните правила за избора му бяха приети с подкрепата на ГЕРБ-СДС, ДПС и „Прогресивна България“, докато представителите на „Продължаваме промяната“, „Демократична България“ и „Възраждане“ се обявиха против.

Кой е Пламен Тончев

Пламен Тончев притежава дългогодишен професионален опит в структурите за сигурност и вътрешен ред. Започва кариерата си в системата на МВР и Българската армия. През годините заема редица ръководни позиции, включително като директор на Териториалната дирекция на ДАНС във Враца, а по-късно и в Кърджали.

Назначен е за първи път за председател на ДАНС през май 2021 г. от тогавашното служебно правителство, като през април 2023 г. мандатът му бе подновен.

След днешното изслушване в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, кандидатурата на Пламен Тончев трябва да бъде внесена за окончателно гласуване в пленарната зала на Народното събрание.