След като встъпиха в длъжност като народни представители, депутатите избраха Михаела Доцова от „Прогресивна България“ за председател на 52-рото Народно събрание на Република България.

Предложението бе прието със 188 гласа „за“, 0 против и 49 „въздържали се“.

Удари първият звънец на 52-рото Народно събрание, депутатите започват работа (НА ЖИВО)

„През месец април 1879 г. във Велико Търново се приема Конституция, която определя развитието на България. Тази модерна за времето си Конституция определя България като правова и независима държава. 147 г. по-късно отново сме поставени пред изпитанието да укрепим и възстановим правовата и независима България“, това каза Михаела Доцова след избирането ѝ за глава на парламента.

По думите ѝ предизвикателството пред Народното събрание е да „се върнат добрите практики в българското законотворчество, да направят процеса предвидим, да е основан на дебат, да създават законодателство на база на оценка на въздействието - вместо на парче“.

„Днес повече от всякога България има нужда не само от устойчиво управление, но и от оздравяване на държавността. А държавността започва с уважението към институциите“, каза Доцова в първите си думи като председател на Народното събрание.

Тя заяви, че като председател ще отстоява върховенството на Конституцията. „Историята не помни шумните, историята помни градивните“, категорична бе Доцова.

И призова да се върне доверието в българския парламент. „На добър час на 52-рото Народно събрание“, заключи председателят.

Ето кои бяха кандидатите за председател на 52-рото Народно събрание:

► „Прогресивна България“ предлага Михаела Доцова. Петър Витанов я представи като доктор по административно право и административен процес.

► От партия „Възраждане“ номинираха адвокат Петър Петров.

В залата се регистрираха 239 от 240 народни представители.