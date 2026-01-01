„Този парламент започва след труден период, посланието на гражданите е ясно - искат ред“, заяви председателстващият първото пленарно заседание на новото 52-ро Народно събрание Румен Миланов от "Прогресивна България".

Удари първият звънец на 52-рото Народно събрание, депутатите положиха клетва (НА ЖИВО)

„Отговорността днес е лична, всеки от нас я носи със своите действия. Време е да възстановим доверието на гражданите в Народното събрание“, изтъкна Миланов. Той посочи, че сред най-важните задачи пред депутатите е това да върнат силата на закона.

„Имам огромната чест да открия първото заседание на 52-рото Народно събрание, по традиция това се пада на най-възрастния народен представител“, започна обръщението си към гостите и депутатите Румен Миланов. Той подчерта, че приема тази роля с чувство на дълг и отговорност.

„Факт е, че всички вие сте по-млади от мен и това ме изпълва с надежда“, каза той.