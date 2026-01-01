Блъснаха младеж в Стара Загора, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 29 април на ул."Ангел Кънчев".

Катастрофирали са товарен автомбоил, управляван от 71-годишен мъж и спрял и изчакващ пред пешеходна пътека товареб автомобил, управляван от 55-годишен мъж.

Вследствие на удара единият автомобил се е придвижил напред и е ударил 18-годишен пешеходец. Пешеходецът е прегледан и е освободен без наранявания.

Водачите са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати. На 71-годишния водач е съставен акт.