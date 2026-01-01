Автомобил, спрял да пропусне пешеходци, е ударен отзад от друга кола и блъска майка с 6-дишно дете в Ямбол, съобщиха от полицията.

Заради инцидента на ул. „Търговска“, в района на № 67, участъкът беше затворен за движение за близо два часа. Сигналът за инцидента е подаден около 12:05 часа.

В резултат на сблъсъка първата кола се е придвижила напред и е блъснала майката и детето на пешеходната пътека.

Те и жената, шофирала първия автомобил, са транспортирани от екипи на Центъра за спешна медицинска помощ в областната болница „Св. Пантелеймон“.

Всички са с повърхностни наранявания и след оказване на медицинска помощ са освободени за домашно лечение.

Пробите за употреба на алкохол и наркотици на шофьорите са отрицателни. По случая е взето отношение по административен ред.