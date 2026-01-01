Днес не просто поставяме началото на нов парламентарен мандат, а утвърждаваме демокрацията като жив и непрекъснат процес, основан на доверието на гражданите, върховенството на правото и Конституцията. Демокрацията не е даденост, а осъзнат избор на на държавността пред популизма. Това каза в декларация от името на парламентарната група на ДПС Айтен Сабри в началото на първото заседание на 52-рото Народно събрание.

Волята на гражданите беше ясна и ние сме длъжни да я удовлетворим. Призовавам всички сили, представени в 52-ото НС, да работим заедно в името на българските граждани, каза още Сабри.

Депутатите избраха Михаела Доцова за председател на парламента

ДПС винаги отстоява с последователност и достойнство принципите на равнопоставеност и уважение между всички български граждани, за нас тези ценности са морална основа, върху която се гради съвременната българска държава. Ние вярваме, че в това се крие истинската сила на България - в уважението между различните етноси и идеи, допълни Сабри.

България е най-силна, когато е единна, и когато всяко семейство е единно. Основни приоритети на ДПС са повишаване на жизнения стандарт, икономическа стабилност и растеж, модернизиране на икономиката, преодоляване на социалните неравенства, подкрепа на младите семейства, съхраняване на традиционните ценности и на модерното образование, европейско развитие на страната, градивно партньорство със САЩ и ЕС. ДПС ще изпълнява своята роля на конструктивна опозиция, допълни Сабри. Ще сме последователен и принципен коректив на властта, допълни депутатът.