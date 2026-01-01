Мъж зареди гориво с фалшиво евро в Ракитово, съобщиха от полицията.
На 29 април е подаден сигнал от работещите на бензиностанция в промишлената зона на града.
Младежи се опитаха да си напазаруват с фалшиво евро в Кърджалийско
Клиент на бензиностанцията е заредил гориво на автомобил и платил с две банкноти с номинал от 50 евро.
Малко по-късно се е установило, че парите на неистински. Утановена е самоличността на клиента, която се оказал 25-годишен мъж.
Той е задържан и по случая се води разследване.