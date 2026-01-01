Мъж зареди гориво с фалшиво евро в Ракитово, съобщиха от полицията.

На 29 април е подаден сигнал от работещите на бензиностанция в промишлената зона на града.

Клиент на бензиностанцията е заредил гориво на автомобил и платил с две банкноти с номинал от 50 евро.

Малко по-късно се е установило, че парите на неистински. Утановена е самоличността на клиента, която се оказал 25-годишен мъж.

Той е задържан и по случая се води разследване.