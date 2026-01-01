Няма да бъдем странични наблюдатели. От нас може да се очаква конструктивен тон, но не и удобна тишина. Това каза народният представител от „Демократична България“ Надежда Йорданова в декларация от парламентарната трибуна при откриването на 52-рото Народно събрание.

„Ще имате подкрепа на всяка мярка, която укрепва върховенството на правото“, отбеляза Йорданова.

Хората не искат оправдания, не искат да ни слушат, те искат категорични доказателства, че политиката все още може да служи на гражданите, заяви още Йорданова.

Петър Витанов: До дни ще се сблъскаме със завладяната държава (ВИДЕО)

Тя подчерта, че гражданите са дали на „Прогресивна България“ мандат за една свръхзадача, която е свързана с разграждането на модела „Борисов-Пеевски“. Тя призова за разглобяване на мрежата от институционални, медийни и други управленски зависимости, което беше поискано от гражданите по време на декемврийските протести.

Надежда Йорданова се обърна към новите управляващи с предупреждението, че не може да има подмяна, при която едни олигарси са заместени от други. Според нея първите действия трябва да са насочени към реформиране на съдебната власт и службите за сигурност.

„Законността е ключът към разграждането на този модел. Гражданите поискаха край на завладяната държава“, смята Йорданова.