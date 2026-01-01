Независимо от всичко „Възраждане“ ще продължи да казва истината в храма на лъжата, където се намираме в момента, но и да я отстоява с цената на всичко. Ще предлагаме решения, ще ги защитаваме и ще се борим за тях. Това каза лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов в декларация при откриването на 52-рото Народно събрание.

Тук сме, за да говорим, да се чува гласът на истината, да бъдем будната съвест на нацията като уточни, че се обръща само към сънародниците ни. Ще продължим да вярваме, че в политиката истината трябва да се казва на всяка цена, ще продължим да се борим и няма да се предадем, увери той.

Депутатите избраха Михаела Доцова за председател на парламента

България умира или по-скоро е убивана тихо и кротко. Лошото е, че на милионо хора, които не гласуваха, това не им пука, отбеляза Костадинов.

От "Възраждане" изтъкнаха необходимостта да се върне българският лев, защото задлъжняването на държавата се дължи на това, че насила, по думите на Костадинов, сме вкарани в еврозоната.

Той обърна внимание и на демографската криза.