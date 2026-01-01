Израелската армия задържа 175 активисти от “флотилията за Газа”, която отплава от Барселона на 12 април, съобщи днес израелското Министерство на външните работи, цитирано от Франс прес.
Задържаните активисти в момента се транспортират към Израел.
Около 175 активисти от над 20 лодки в момента “мирно се отправят към Израел”, написа Министерството в социалната мрежа Екс, публикувайки видео, за което твърди, че “активистите се забавляват на борда на израелските кораби”.
Israel: Approximately 175 activists from more than 20 boats of the condom flotilla are now making their way peacefully to Israel; In the video: the activists enjoying themselves aboard Israeli vessels #globalsumudflotila @WallaNews pic.twitter.com/FYfmNkzFWp— יואב איתיאל מדווח כי (@yoavetiel) April 30, 2026
По-рано организаторите на флотилията с пропалестински активисти, които се опитват да пробият израелската блокада на ивицата Газа, съобщиха, че техните корабчета са били заобиколени от израелски военни кораби край бреговете на гръцкия остров Крит.