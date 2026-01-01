През последните години България се управляваше от коалиционни правителства. Българските избиратели решиха да датат пълно мнозинство на "Прогресивна България". Това каза от парламентарната трибуна в декларация от името на ГЕРБ-СДС Тома Биков.

Днес в новите реалности, при пълното мнозинство на г-н Радев, воденето на политически диалог вече не е необходимост, такъв би могъл да се води единствено при добро желание и то от страна на управляващите. Днес необходимост са структурните реформи, чието забавяне или липса ще доведе до ново разочарование в българското общество. Ако тази необходимост не бъде отчетена и не произведе съответните конкретни действия от страна на управляващите, то резултатът ще бъде сходен с резултата от неосъзнатата необходимост от водене на качествен политически диалог през последните пет години, заяви още Биков.

Ще подкрепим за председател на 52-рото Народно събрание представител на "Прогресивна България", което не бива да се възприема нито като опит за договрорка, нито като някакъв особен политически знак, а като опит за връщане на позабравена парламентарна традиция и възможност за формиране на по-висок политически стил в този парламент. По думите му по-високият политически стил не само не изключва споровете, а предполага задължението на опозицията да представлява гражданите, които имат мнение, различно от това на парламентарното мнозинство, и да гарантира възможността им да го изразяват свободно и на висок глас. В този парламент това ще бъде наша основна задача и вярваме, че ще се справим с нея по най-добрия начин, добави той.

През последните 12 години България се управляваше от коалиционни правителства, като през последните пет години страната затъна в хронична политическа криза и в невъзможност парламентарните сили да излъчат стабилно управление. Това се случваше въпреки необходимостта от стабилни решения, в нестабилна геополитическа среда, нуждата от реформи в редица обществени системи и на фона на фискална политика, която възприе бюджетните дефицити за нормалност, каза още Биков. През последните години сме призовавали за вдигане на нивото на политическия дебат и сме предупреждавали, че личните нападки и скандалите унищожават доверието в цялата политическа система и нейните институции, каза още той.

По-рано днес най-възрастният присъстващ народен представител Румен Миланов от „Прогресивна България” откри първото заседание на новоизбраното 52-ро Народно събрание. Новите депутати положиха клетва.