Мерил Стрийп разкри, че е била на косъм да откаже ролята в „Дяволът носи Прада“ и че е „удвоила“ искания от нея хонорар, преди да приеме една от най-значимите роли в кариерата си преди десетилетие.

76-годишната актриса сподели, че е „разбрала, че филмът ще бъде хит“, веднага щом е прочела сценария. „Помислих си: „Това е страхотен сценарий“. Обадиха ми се и ми направиха предложение, а аз казах: „Не, няма да го направя“. Знаех, че ще бъде хит, и исках да видя дали ще удвоят искания от мен хонорар, а те веднага се съгласиха“, разказа тя на водещата Джена Буш Хейгър, която участва във филма, в предаването „Today“.

„Дяволът носи Прада“ е базиран на едноименния роман Лорън Уайзбъргър от 2003 г. Филмът излезе през 2006 г. и постигна както комерсиален, така и критически успех, като спечели 326,7 млн. долара по целия свят и донесе на Стрийп „Златен глобус“ за най-добра актриса в комедия, съобщи „Индипендънт“.

Режисиран от Дейвид Франкъл, филмът проследява Андреа „Анди“ Сакс (Ан Хатауей), която получава работа при Миранда Прийстли (Стрийп), безпощадният редактор на голямо модно списание в Ню Йорк. Смята се, че образът на Прийстли е бил поне отчасти вдъхновен от главният редактор на Vogue Анна Уинтур, за която Уайсбергер е работила като лична асистентка.

Мерил Стрийп, която е била на 56 години, когато ѝ е предложена ролята във филма, заявуи че ѝ е отнело толкова време през петдесетгодишната ѝ кариера, за да „разбере, че мога да го направя, че можеш да поискаш това, което желаеш“.

„Бях сигурна, че ще бъде хит и че имат нужда от мен. Исках го, но ако те не искаха да го направят, бях готова да се примиря, защото съм на възраст. Бях готова да се пенсионирам, но това беше урок. Беше чудесен начин да започнем, така че бях в добро настроение, когато стартирахме“, каза тя.

Две десетилетия след излизането на оригиналния филм, основният актьорски състав се завръща за предстоящото продължение. В „Дяволът носи Прада 2“ Миранда се сблъсква с бившата си асистентка, превърнала се в съперничка, Емили Чарлтън (Емили Блънт), заради ограничените рекламни бюджети в западащия свят на печатната журналистика. Ан Хатауей отново влиза в ролята на Анди, а Стенли Тучи се завръща като дясната ръка на Миранда, Найджъл Киплинг.

Тучи се съгласи, че „Дяволът носи Прада“ се е превърнал в „класика“. „Той остава актуален и изглежда, че хората не могат да ни се наситят. Ето ни и нас“, заяви той.

По повод продължението Стрийп добави, че разговорите за него са започнали още през 2009 г., но „всички чакахме, докато не се появи онази добра идея“.

„Имаше много идеи. Но сякаш светът трябваше да се промени по този начин, за да може Алайн [Брош Макена], която написа оригинала, да получи нова идея, която да има смисъл. Тези хора трябваше да се изправят пред това, което се случва в света на журналистиката, издателската дейност и политиката. Всичко като че ли се обърна. И е страхотно, че в това се криеше една история“, сподели тя.

Сред новите попълнения във франчайза са Кенет Брана, Луси Лиу и звездата от „Бриджъртън“ Симон Ашли. През октомври Леди Гага беше забелязана на снимачната площадка на филма, но ролята ѝ остава неизвестна.

„Дяволът носи Прада 2“ излиза по кината по целия свят на 1 май.