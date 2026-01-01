Тежкотоварен камион с чуждестранна регистрация се обърна край автомагистрала „Хемус“ при 16-ия километър в посока София.

По първоначална информация превозното средство е излязло от пътното платно и се е преобърнало в крайпътната зона, като е нанесло щети по мантинелата, предаде "Булфото".

Инцидентът води до затруднено движение и образуване на колони.

Към момента няма официални данни за причините за катастрофата, нито за пострадали. Водачите се призовават да се движат с повишено внимание в района.

Обърнат камион затрудни движението на АМ Хемус към София
