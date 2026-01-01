Само ден преди началото на месец май зимата се завърна в Румъния, предават местните медии. В повечето планински населени места вали обилен сняг. Рано тази сутрин на места бяха регистрирани температури от минус 9 - минус 12 градуса, предава кореспондентът на БТА Мартина Ганчева.
В Букурещ, където от рано сутринта вали дъжд, в 10 ч. температурата беше 6 градуса.
VIDEO Ninge puternic în mai multe zone din România: Imagini rar întâlnite cu lalele în zăpadă/ Au fost scoase utilajele pe străzi https://t.co/G898pBrdmO— stiripesurse.ro (@stiripesurse_ro) April 30, 2026
„Причината за тази рязка промяна на времето, след поредицата топли дни и стойности от 20-26 градуса, е полярен антициклон от Източна Европа“, обясняват метеоролозите и предупреждават, че предстоят няколко дни с дъжд, вятър и снежни виелици.
Жителите в планинските райони по-скоро трябва да подготвят отново коледната си елха, отколкото барбекютата за мини-ваканцията около 1 май, коментират местните медии.
Най-усложнена е обстановката в окръг Прахова в подножието на Карпатите и в планинския курорт Предял.