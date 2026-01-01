Жена е в тежко състояние при зрелищна катастрофа на АМ „Европа“, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 29 април. Автомобилът е напуснал пътното платно, пробил е предпазната мантинела и е паднал от височина около 6 метра в района на новостроящо се жп трасе.

Пътничка е настанена в болница с множество травми - с опасност за живота, а друг от пътниците е настанен за лечение - без опасност за живота.

По случая се води разследване.