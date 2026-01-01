Горчицата отдавна е неразделна част от диетата, но въздействието ѝ върху организма е много по-голямо, отколкото изглежда. Гастроентероложката Людмила Федорченко от медицинската мрежа „Добробут“ говори пред УНИАН за нейните лечебни свойства, дали може да подобри храносмилането и опасностите от 

Как горчицата влияе върху храносмилането, апетита и метаболизма?

„Горчицата принадлежи към семейство зелеви. Така че, технически, това е много остро и  пикантно зеле. Характерният „удар в носа“ се причинява от етерични масла. „Това е естествен защитен механизъм: растението се надявало, че никой няма да го яде, защото щипе“, обясни лекарката. Но хората все пак решили да я добавят към диетата си и не само. В края на краищата горчицата е подправка, лекарство за настинка и дори почистващ препарат за мазни тигани. През Средновековието дори се е смятало, че горчицата помага при оплешивяване, например, отбеляза Федорченко. „Горчицата действа върху тялото като храносмилателен „треньор“: тя ободрява вкусовите рецептори и кара всички системи да работят по-ефективно. Етеричните масла в горчицата дразнят вкусовите рецептори, което веднага задейства производството на слюнка и стомашен сок, помагайки на тялото да се „подготви“ за храна“, подчерта диетоложката. 

Тя също така отбелязва, че горчицата стимулира секрецията на жлъчка, която е от съществено значение за разграждането на мазнините. Ето защо традиционно се сервира с мазни меса или желирано месо – помага за предотвратяване на чувството за тежест. 

Ползите от горчицата се крият и в богатия ѝ състав: тя съдържа витамини (A, C, E, K и витамини от група B), минерали (магнезий, селен и желязо) и омега-3 мастни киселини. 

„Ако не се чувствате гладни, малко количество горчица може да „събуди“ желанието за обяд. Горчицата в умерени дози стимулира чревната функция, но знайте границите си – една супена лъжица наведнъж може да причини усещане за парене в стомаха, вместо да осигури ползи“, казва Федорченко. Колко горчица можете да ядете? „Нормата е 1-2 чаени лъжички на ден. Това е дозата, която ще осигури ползи (витамини, метаболизъм) и няма да превърне хранопровода ви в изригване на Везувий. Що се отнася до зърнената горчица, тя е по-мека, така че можете да ядете малко повече - до 1-2 супени лъжици“, обясни специалистката. 

Лекарката също така подчерта, че дори да обичате пикантни храни, киселините или коремният дискомфорт са знак, че трябва да преосмислите количеството на такива храни в диетата си. „Твърде много горчица може да причини дразнене или дори микроизгаряния на хранопровода и стомаха. Освен това, купената от магазина горчица съдържа много консерванти и киселини, а самата тя е доста силен алерген“, отбеляза . 

Какво лекува подправката? 

Вярно ли е, че горчицата може да „лекува“ или да помага при настинки, храносмилане или отслабване? Горчицата е класическо народно лекарство, но съвременната наука е скептична към нейните „магически“ свойства, казва докторката. „Горчичните пластири действат като „разсейваща терапия“. Доказателствената медицина ги счита за остарели, тъй като не ускоряват възстановяването, а често причиняват изгаряния на кожата“, обясни Федорченко. Тя обаче добави, че горчицата е ефективна срещу запек и помага при лош апетит, като стимулира производството на стомашен сок. 

Защо прибягваме до горчица? 

„Тялото е хитро нещо и по този начин може да сигнализира за вътрешни нужди. Например, ако стомахът е станал муден, липсва му киселинност или ензими за смилане на храната, мозъкът сигнализира: „Искам горчица!“, защото тя стимулира производството на стомашен сок и жлъчка и помага на тялото да се справи с обяда“, казва диетоложката. Друга възможност е тялото да сигнализира за нисък холестерол или недостиг на здравословни мазнини, тъй като синапените семена са богати на омега-3. „Когато ядем пикантни храни, нашите рецептори изпращат сигнал за „болка“ (усещане за парене). В отговор мозъкът освобождава хормоните на щастието ендорфините, за да притъпи болката. Следователно, горчицата може да бъде бърз начин за повдигане на настроението или облекчаване на стреса“, добави лекарката.

