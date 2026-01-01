В навечерието на една от най-светлите дати в българската история, Копривщица подготвя мащабна празнична програма, посветена на 150 години от Априлско въстание и 175 години от рождението на Тодор Каблешков.

В рамките на близо месец жителите и гостите на възрожденския град ще могат да се включат в поредица от културни, възпоменателни и тържествени събития, които съчетават история, памет и съвременно изкуство, съобщиха от Общината.

30 април - Възпоменателна вечер-заря

От 20:30 часа на Площад „20-ти Април“ ще се състои тържествена възпоменателна вечер-заря в памет на героите от въстанието.

1 май - Кулминация с възстановка и голям концерт

От 11:00 часа ще бъдат положени цветя на гроба на Тодор Каблешков, след което на площад „20-ти Април“ ще се проведе възстановка на епизоди от въстанието чрез патриотичния спектакъл „Април 1876 - пламъкът, който не угасва“.

Празничната програма продължава с концерт-спектакъл на Ансамбъл „Българе“ и концерт на Мелек Ерен.

2 май - Филм, книга и празник на града с дрон шоу

От 17:30 часа в Народно читалище „Хаджи Ненчо Палавеев - 1869“ ще бъде прожектиран филмът „Шест подвига за свободата“, последван от представяне на книгата „Да запалиш България“ с автор Искрен Красимиров.

От 19:00 часа започва концертната програма по случай празника на града с участието на Елица Камбурова, Тея Джукелова, Представителния ансамбъл на въоръжените сили и Деси Добрева. Вечерта ще завърши със светлинно дрон шоу „Светлина на свободата“.

1 юни - Поход „По стъпките на априлци“

Празничният цикъл ще завърши от 11:00 часа с похода „По стъпките на априлци“, който ще проследи пътеките, по които е пренесено Кървавото писмо до Панагюрище и Клисура. Началната точка е дворът на Старото училище.

С тази богата програма Копривщица не просто отбелязва годишнини, а възражда паметта за подвига на априлци и предава живия пламък на свободата на следващите поколения.