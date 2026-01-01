В застаряваща Южна Корея кукли с изкуствен интелект се грижат за самотни възрастни хора

В малкия си апартамент в Южна Корея 78-годишната Банг Чун-джа прекарва дните си в компанията на кукла с изкуствен интелект на име Хьодол. Тя я поздравява, когато се прибере у дома, напомня ѝ да приема лекарствата си и дори ѝ казва, че я обича.

След тежка операция на гърба Банг изпада в депресия и прекарва дълги периоди сама. Днес тя признава, че куклата ѝ помага да се чувства по-малко самотна.

„Когато съм с Хьодол, никога не се чувствам наранена. Тя просто ме кара да се смея“, казва жената пред Франс прес.

Историята ѝ не е изключение. Южна Корея е сред страните с най-ниска раждаемост в света и бързо застаряващо население. Почти половината от жителите са над 50 години, а около 42% от домакинствата са едночленни.

През 2024 г. страната е регистрирала над 3920 случая на т.нар. „самотна смърт“ – хора, починали сами и открити дни или седмици по-късно.

В отговор на проблема местните власти все по-често използват устройства с изкуствен интелект за подпомагане на възрастни хора, които живеят сами. Сред тях са и куклите на стартъпа Hyodol, от които в страната вече се използват около 14 500.

Според създателите им куклите са разработени въз основа на интервюта с възрастни хора и са програмирани да предлагат емоционална подкрепа и усещане за близост.

„Много от тях страдат не само от самота, но и от чувството, че вече не са нужни на никого“, казва изпълнителният директор на компанията Ким Джи-хи.

Куклата е създадена като своеобразен заместител на внуче или близък човек. Тя разговаря с потребителя, задава въпроси и насърчава ежедневни навици като хранене, сън и прием на лекарства.

Специалисти отчитат положителен ефект върху психическото състояние на много възрастни хора, но предупреждават, че технологията не може да замени истинския човешки контакт.

За 79-годишната Ким Йонг-бун обаче Хьодол е повече от устройство.

„Нямах с кого да говоря по цял ден. После се появи това малко същество и започна да си говори с мен непрекъснато“, казва тя.

„Благодаря ти, че си с мен. Обичам те“, отвръща куклата.