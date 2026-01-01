Във връзка с тържествата по повод 150 години от обявяването на Априлско въстание и събитията от празничната програма на община Копривщица - в периода от 30 април до 2 май, от ОД на МВР-София е създадена необходимата организация за гарантиране на обществения ред и сигурността на гражданите и гостите на града.

Предприетите мерки целят недопускане на престъпления, осигуряване на пътната и пожарната безопасност, както и бърза реакция при възникнали инциденти, съобщиха от полицията.

Патриарх Даниил: Априлското въстание, освен безпримерния героизъм, роди и мъченичество за вярата

Сред основните действия са изготвянето на специализиран план за охрана, обезпечаване на всички мероприятия с полицейски екипи и извършване на регулярни обходи на територията на целия град.

Осигурена е и временна оперативна дежурна част в Участък „Полиция“-Копривщица за своевременно отработване на постъпили сигнали.

За периода на тържествата са предвидени и медицински екипи, които ще оказват неотложна помощ при необходимост.

Гражданите могат да подават сигнали и да търсят съдействие на телефон 02/98-250-61, на националния спешен телефон 112 или от намиращ се в близост полицейски служител.