„Априлското въстание освен безпримерния героизъм роди и мъченичество за вярата. При трагичната развръзка на въстанието на мнозина от нашите предци им беше предоставен избор – чалмата или дръвника. И те предпочетоха и считаха за най-ценно, което имат, своята православна вярва и своята безсмъртна душа, която остана вярна на Господа“ – това каза пред журналисти българският патриарх и Софийски митрополит Даниил преди началото на заупокойната молитва за жертвите на Априлското въстание в катедралния храм „Свети Александър Невски“ в София.

"До голяма степен тази саможертва на тези безвинни страдалци доведе до това техният вопъл да се вдигне не само до европейското, световно мнение, правителствата на Великите сили тогава, но и пред Божия престол, да наклони Божията милост към всички нас“, допълни той.

„Нека по молитвите на светите мъченици от Априлското въстание Господ да ни помага да отстояваме и да пребъдваме в нашата православна вяра, която ни учи на доблест, честност, мъжество, жертвена любов към нашите ближни. Това е залогът да пребъде България. Бог да пази България", каза още българският патриарх и Софийски митрополит Даниил.