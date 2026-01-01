С призиви за дълбоки реформи, предупреждения за тежко наследство и заявки за нов политически тон започна работата на 52-рото Народно събрание. Представители на основните парламентарни групи очертаха приоритетите си още в първите си изказвания от трибуната – от амбиции за управление и съдебна реформа до готовност за опозиционна роля и търсене на стабилност.

От името на „Прогресивна България“ Петър Витанов заяви, че еуфорията от изборната победа бързо трябва да отстъпи място на реалността. По думите му страната е изправена пред сериозни изпитания – празна хазна, нужда от приемане на бюджет и овладяване на пазарни изкривявания. Той предупреди, че новото управление ще се сблъска със „завладяна държава“ и подчерта, че съдебната реформа ще изисква широка политическа подкрепа.

Витанов акцентира и върху необходимостта от по-висок политически стандарт в парламента – без обиди, демонстрации и процедурни игри. Според него избирателите очакват работещо Народно събрание, което да върне доверието в институциите и да изведе страната към „пълноценна европейска демокрация“.

От ГЕРБ-СДС Тома Биков заяви, че партията приема изборния резултат и ще бъде „силна и смислена опозиция“. Той подчерта, че обществото е дало мандат не просто за управление, а за дълбоки структурни реформи в различни сфери.

Биков предупреди, че забавянето им може да доведе до ново обществено разочарование и очерта предстоящото приемане на бюджета като първи сериозен тест за управляващите. В заключение той обяви, че парламентарната група ще подкрепи кандидат за председател на парламента от „Прогресивна България“.

От трибуната "Демократична България" Надежда Йорданова постави акцент върху очакванията на обществото за реални действия, а не политически оправдания. Тя определи изборния резултат като ясен мандат за управление, но и като задача за „демонтаж на модела на зависимости“ в държавата.

Йорданова подчерта, че формацията ще бъде опозиция, но няма да остане пасивен наблюдател. Сред основните приоритети тя открои реформи в съдебната система, нов състав на Висшия съдебен съвет и антикорупционни мерки, както и защита на публичните ресурси и финансова стабилност. По думите ѝ ключът е в законността и конкретните действия, а не в политическите лозунги.

От името на ДПС Айтен Сабри призова за диалог и съвместна работа между всички парламентарни сили. Той подчерта, че демокрацията изисква постоянни усилия и отговорност към волята на гражданите.

Сабри очерта приоритети като икономически растеж, по-висок жизнен стандарт, подкрепа за младите семейства и намаляване на социалните неравенства. Той заяви, че ДПС ще бъде „конструктивна опозиция“ и последователен коректив на управлението. Още в първия ден на новия парламент стана ясно, че 52-рото Народно събрание започва работа с високи очаквания, но и с отчетливо напрежение между заявките за промяна и предстоящите трудни решения.

Първите думи от страна на "Възраждане" дойдоха от Костадин Костадинов, който заяви, че партията му ще продължи да казва истината в храма на лъжата, където се намираме в момента, но и да я отстоява с цената на всичко. Ще предлагаме решения, ще ги защитаваме и ще се борим за тях, заяви той. "Тук сме, за да говорим, да се чува гласът на истината, да бъдем будната съвест на нацията като уточни, че се обръща само към сънародниците ни. Ще продължим да вярваме, че в политиката истината трябва да се казва на всяка цена, ще продължим да се борим и няма да се предадем", увери Костадинов.

По думите му "България умира или по-скоро е убивана тихо и кротко". Лошото е, че на милионо хора, които не гласуваха, това не им пука, отбеляза Костадинов. От "Възраждане" изтъкнаха необходимостта да се върне българският лев, защото задлъжняването на държавата се дължи на това, че насила, по думите на Костадинов, сме вкарани в еврозоната. Той обърна внимание и на демографската криза.