Днес спряхме лаборатория за производство на фентанил, основните производители са задържани, предстои повдигане на обвинения и още арести, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев във фейсбук профила си.

Лабораторията е захранвала цялата страна, намира се в кв. "Филиповци" в столицата, съобщиха по-рано днес от Главна дирекция (ГД) "Борба с организираната престъпност" (БОП)

Разбиха лаборатория за производство на фентанил в София, захранвала цялата страна

Демерджиев допълва, че лабораторията е изключително високотехнологична, а операцията се провежда при сериозни мерки за сигурност заради опасността от изпаренията.

Всяка подобна операция означава по-малко наркотици на улицата и повече сигурност за децата ни, написа министърът и заяви, че борбата с наркоразпространението няма да се води на думи и с концепции, а с реални действия и то насочени към производители и разпространители. Министърът поздрави Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" за акцията. "Цялата мощ на държавата срещу наркотрафикантите! Такива са ясните указания на премиера Румен Радев", допълни министър Иван Демерджиев.