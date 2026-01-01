Подготовката на пилотите на изтребителите F-16 Block 70 върви с много добри темпове, това заяви командирът на Военновъздушните сили (ВВС) генерал-майор Николай Русев.

„Те летят, участват активно в учения, които се провеждат в България и участват и в настоящата ситуация със събиране на информация от въздуха, но не мога повече детайли да ви кажа. Така че F-16 се използва активно и когато бъде окомплектовано на 100 процента, ще влезе и на бойно дежурство“, посочи ген. Русев и допълни, че към момента все още не е направено, но военните се подготвят.

По отношение на напрежението в Черноморския регион той увери, че Военновъздушните сили поддържат постоянна готовност за защита на българското въздушно пространство.

„Ние водим регулярна подготовка и винаги сме готови да действаме, за да защитим небето на България. Това, което го изпълняваме в момента, го изпълняваме и друг път, денонощно, постоянно. Ако се наложи, изтребителят излита и действа. Така че дали има ескалация, или не, за нас няма разлика, ние винаги сме готови да действаме“, категоричен беше той.

Генерал-майор Николай Русев потвърди и очакванията за подготовката на летателния състав на F-16: „Да, ще има 11 пилоти в края на годината".

В тази връзка той призна, че поддържането на ресурса на МиГ-29 остава предизвикателство, но подчерта, че към момента машините са изправни и продължават да летят.

"Те ще летят, докато имат ресурс. Към момента имат ресурс, ние се грижим за това, така че очаквам МиГ-29 да лети или докато бъде заменен с втора ескадрила изтребители, или ди изчерпване на ресурса му 2030 г.", допълни Русев.

Генералът открои и ключовата роля на Полша за поддръжката на българските изтребители. По думите му страната остава основният източник на резервни части и ремонтни услуги за МиГ-29. "Към момента се справяме и те са доволни от това, което виждат като резултат в България. Поляците все още поддържат техните МиГ-29, не всичко е дадено на Украйна. Поддържат ги и ги използват пълноценно. Щом те ги използват, защо ние да се откажем от нашите самолети", допълни Русев.

В края на изказването си той потвърди и очакванията за подготовката на летателния състав на F-16: „Да, ще има 11 пилоти в края на годината".