В целия контекст на колективния отговор на Европа и ЕС взехме решение България да прекрати членството си в Международната инвестиционна банка (МИБ) и в Международната банка за икономическо сътрудничество (МБИС), което е съгласувано от всички държави в ЕС.



Това е решил Министерския съвет, съобщи началникът на кабинета Лена Бориславова.



МИБ и МБИС са многостранни финансови институции за развитие, чиято цел е да подпомага икономическото развитие на държавите членки. Страните-членки на МИБ са Република България, Виетнам, Куба, Монголия, Унгария, Румъния, Русия, Словакия и Чехия. Страните-членки на МБИС са Република България, Русия, Чехия, Полша, Румъния, Словакия, Монголия и Виетнам.