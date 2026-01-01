След няколко седмици България ще получи близо 1 млрд. евро по четвъртото плащане по ПВУ. Това е резултат от усилия на много правителства, но и на страхотни усилия в последните седмици. България до вчера беше получила около 50% от парите, с тази сума ще стигне 68%, средноевропейско в момента страните са получили 75%. Моята цел е да сме над средноевропейското ниво в края. Това каза в ефира на „Събуди се” вицепремиерът Атанас Пеканов.

Той посочи, че продължава работата и по петото плащане. „Беше ключово за бюджета да получим възможно най-бързо тези средства”, каза той и допълни: „Моята цел е да стигнем 100%. Под въпрос е доколко това е реалистично, защото се загуби много време и много важни реформи все още трябва да се случат.”

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„Имаше риск да бъдат безвъзвратно загубени заради поведението на коалицията миналата година по време на кабинета „Желязков”, които решиха, че антикорупционната реформа е нещо, което могат да си правят по техен вкус и ще могат да я използват срещу техните опоненти. Именно заради това България беше получила санкция, бяха задържани пари и от второто и от третото плащане, пари, които щяхме да загубим през месец май. Тук кабинетът „Гюров” се намеси и успя да измоли Европа да ни даде много малко време действително, затова ние бяхме изправени пред тези невъзможни срокове”, коментира вицепремиерът.

„Вчера получихме писмата заедно с оценката по четвъртото плащане, че тези две плащания по второто и третото - задържаните пари, вече ще ни бъдат отпуснати. Към момента има по четвъртото плащане за три цели задържани средства, които трябва да бъдат освободени”, поясни той.

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„Срокът 31 август за изпълнение на всички проекти по ПВУ е задължителен. Ние не можем да го изменим. Всичко, което свършим до 31 август може да бъде отчетено по ПВУ, всичко, което не свършим - няма да бъде отчетено”, заяви Пеканов.

По отношение на закриване на въглищните централи той посочи, че през годините се е спекулирало често по тази тема. „България намали емисиите си с 40% спрямо 2019 г. и нищо фатално не се е случило. По същия начин беше приета пътна карта за климатична неутралност. В нея пише, че между 2030 г. и 2038 г. България ще задържи между 1,2 и 1,6 гигавата въглищни централи. Те са нужни за нашата енергетика с оглед на цялата нестабилност, която виждаме по света. Това е наш суверенен ресурс, който става все по-важен. Затова този ресурс трябва да бъде запазен. Най-вероятно той ще трябва да бъде запазен в някакъв момент като студен резерв. Това означава, че ще трябва да има оптимизация, ще трябва той да работи на печалба. Със сигурност на част от заетите в момента може да им се намери работа, която има по-дългосрочна перспектива. Именно затова се отделят тези средства, които искаме да използваме по фонда за справедлив преход. Дали ще е за индустриални зони, където да се изградят нови предприятия, дали ще е за рекултивация - това са дейностите, които ще се случват. Това трябва да се случи в следващите две до три години”, каза Пеканов.

Целия разговор гледайте във видеото.