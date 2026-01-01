Конференция на тема: „Възстановяване на природата – отговорности и възможности чрез общ национален план“ беше открита в Националния етнографски музей в София.

Конференцията събра на едно място представители на институции, научната общност и природозащитни организации, които да обсъдят бъдещите мерки за възстановяване на гори, земеделски земи, градски екосистеми и влажни зони в рамките на бъдещия Национален план за възстановяване на природата.

БТА

Форумът е организиран от Българското дружество за защита на птиците, WWF България, с подкрепата на коалиция "За да остане природа в България", МОСВ и Националния етнографски музей - БАН.

На форума присъства министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова, която заяви, че "компромисите с нашата природа са недопустими".

Министърът информира, че до 1 септември тази година страната ни трябва да представи пред Европейската комисия (ЕК) Националния план за възстановяване на природата. Тя изрази надежда, че ще има конструктивен диалог и ще бъде постигнат консенсус по отношение на плана между различните заинтересовани страни, с което да бъде загърбено противопоставянето в името на природата.

Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова / БТА

Ще срещнем позиции на земеделци, индустриалци, собственици на земя, природозащитни и научни организации, институциите, но е време да възстановим взаимоотношенията и да се научим от грешките си.

Министърът увери, че Министерството на околната среда и водите ще е мястото, на което да се води професионалният дебат за възстановяването на природата.

Благова каза, че вече е заявила пред ЕК позицията си, че програмата „LIFE” трябва да бъде запазена, защото е един от ключовите финансови инструменти.