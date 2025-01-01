Опитва се да се направи скандал с нещо, което няма нищо скандално. Това заяви пред медиите в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод визитата на вицепремиера и председател на БСП Атанас Зафиров в Китай.

"Атанас Зафиров е там като лидер на партия, която винаги е имала такава политика", заяви той.

Борисов обяви, че не се намесва в политиката на други партии. "Освен това аз не знам Китай да я обявен за вражеска държава. По същата логика Путин беше на посещение в САЩ с президента Тръмп. Поради липса на мотиви да се шуми се използва всеки един повод да се определя евроатлантическата ориентация", каза още Борисов.

Атанас Зафиров присъства на военния парад в Пекин и разговаря с президента Си Цзинпин (СНИМКИ/ВИДЕО)

По думите му няма директива от ЕК относно посещения в Китай. "Опитва се да се направи скандал с нещо, което няма нищо скандално", заяви той.

Лидерът на ГЕРБ призна, че не е изпратил представители на партията, защото са знаели, че ще има лидери, които не са приемливи с тяхната външнополитическа ориентация.

Никой не може да спре лидер на партия да отиде в Пекин.

САЩ винаги са били, са и ще бъдат най-големият партньор на България, заяви лидерът на ГЕРБ.