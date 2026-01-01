Три години по-късно - нова битка за справедливост по казуса "Цалапица". Близнаците Борислав и Валентин Динкови, осъдени за укривателство, скоро може да излязат на свобода. Това предизвика гнева на майката на убития младеж Атанаска Бакалова, която събира подписи с искане за доживотни присъди. Случаят с убийството на Димитър Малинов предизвика широк обществен отзвук през 2023 г. Тогава протестите в Цалапица, блокирането на пътища и настояването на близките за преглед на записите от охранителните камери поставиха редица въпроси за действията на разследващите органи. За майката на Митко обаче битката за справедливост далеч не е приключила.

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„Три години след убийството на Митко справедливост не получихме. Напротив, получихме един шамар в лицето, и то много сериозен. Двама от участниците в убийството на Митко бяха подведени под отговорност по най-лекия член от закона и съвсем скоро ще бъдат на свобода“. Това заяви в „Здравей, България” майката на убития Димитър Малинов Атанаска Бакалова.

Тя припомни, че близнаците получиха първоначално по три години затвор от Районния съд. След обжалване въззивната инстанция увеличи наказанието на Борислав Динков на 4 години и 6 месеца, а на Валентин Динков - на 4 години. По думите на майката заради работата им в трудово-поправителното общежитие в Смолян и приспадането на изтърпяното наказание Валентин Динков може да бъде освободен около Нова година. Малко след него е възможно на свобода да излезе и брат му Борислав.

Окончателно: Рангел Бизюрев получи 17 г. затвор за убийството на Митко от Цалапица

„Те трябваше да бъдат съдени заедно с Рангел Бизюрев, защото заедно участват в убийството на Митко. Но делата им бяха разделени, а производството срещу близнаците се водеше по най-лекото обвинение“, коментира Бакалова.

Тя припомни и обидното отношение, което е получила по време на съдебния процес, когато съдебен заседател я нарекъл „непочтена жена“, защото се бори за осъждането на виновните за смъртта на сина ѝ. „Вместо цялото дело да бъде върнато и да започне отначало, производството приключи с потвърждаване на 17-годишната присъда на Рангел Бизюрев. Правосъдие ли е това? Не, това не е правосъдие. Това е гавросъдие - гавра с потърпевшите, гавра с жертвата и голям шамар за нас“, заяви почернената майка.

Атанаска Бакалова се притеснява, че освобождаването на двамата братя може отново да предизвика напрежение в Цалапица. Според нея те не показват съжаление за случилото се и не са променили поведението си. „Хора, които ходят на свиждане при тях в Смолян, казват, че изобщо не им пука. По никакъв начин не показват, че съжаляват за това, което са извършили. Близките им споделят, че се държат по същия арогантен начин, по който са се държали и преди убийството на Митко тук, в селото“, разказа тя.

Майката не възнамерява да се откаже от битката си и вече търси правата си и пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Подала е сигнали и до Окръжната прокуратура с настояване действията на близнаците да бъдат преразгледани. Основното ѝ искане е делото срещу близнаците да бъде възобновено и те да бъдат привлечени към наказателна отговорност за съучастие в умишленото убийство.

Междувременно от администрацията на Пловдивския затвор потвърдиха за NOVA, че единият от братята се очаква да изтърпи наказанието си в края на годината и да бъде освободен. Другият ще трябва да излежи още около шест месеца в трудово-поправителното общежитие в Смолян, където се намират към момента и двамата близнаци.