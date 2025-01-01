Асен Василев
Асен Василев / БГНЕС
Водят ни към немски данъци върху български заплати, заяви Василев

Протестът ще бъде мирен, но ще се блокира парламентът.“ Това заяви председателят на ПП Асен Василев в ефира на NOVA.

Василев подчерта, че това означава, че хората, които са изпратени там от българския народ, трябва да чуят какво мисли народът за бюджета и да приемат разумни предложения.

На въпрос дали няма да пуснат депутатите, докато не приемат предложенията им, той отговори: „Това ще решат хората.“

В 14 часа пред Министерския съвет ще бъде излъчено на живо заседанието на Комисията по бюджет и финанси.

„Очакваме протестът да е доста голям. Знаете, че част от бизнеса и синдикалните организации го подкрепиха. Той не е политически. Всеки, който не иска да му бръкнат в джоба със шестстотин лева, за да се напълнят касичките на властта, е добре дошъл. Хората, които ще говорят, също не са политически“, каза той.

Припомняме, че днес парламентарната комисия по бюджет и финанси ще гледа на второ четене Законопроектите за бюджети на ДОО и НЗОК. Те бяха приети на първо гласуване от депутатите на 20 ноември, а на 21 ноември беше приет на първо четене и законопроекта за държавния бюджет 2026 г.

Василев за Бюджет 2026: Нито едно правителство не си е позволявало такъв рекет и удар върху хората

По думите му не бива да се вдигат налозите, нито осигуровките, а същевременно би следвало да отпаднат част от разходите. "Нашият протест няма нищо общо с еврото, целта е управляващите да чуят исканията на гражданите. ЕК предупреди, че не вярва, че бюджетният дефицит ще бъде 3%, както е заложен. Тоест финансовото министерство лъже. Ако наистина прогнозите се сбъднат, влизаме в свръхдефицит, дори да е 3,1%. Това значи ограничение на разходите за 2027 г., за да се вмъкнем в трипроцентната дефицитна рамка", посочи лидерът на ПП.

Според него досега държавата никога не е харчила повече от 40% от произведеното. "През 2025 г., за пръв път от Жан Виденов насам, бяха похарчени 43%, заложени са 45, а желанието на властта достига до 55%. Вдигането на осигуровките и данък дивидент е само първата стъпка. Догодина ни чака прогресивен данък, зачеркват плоския и всички започват да плащат 20-30%. Наследството, с което се оправдават, е увеличение на разходите с 2 милиарда евро догодина. В момента се предвижда ръст от 8 млрд. евро, което е неразумно. Един от примерите е 20% увеличение на заплатите на съдебната власт - от 24 000 на 30 000 лева. Без него няма да има смисъл да се бърка в джоба на гражданите. Ако ръстът остане 5% за всички в администрацията, няма да има нужда от вдигане на данъците и осигуровките", коментира Асен Василев. 

Бившият финансов министър отбеляза, че минималната работна заплата като процент от средната води до 500 млн. евро увеличение на разходите в новия бюджет. "Проблемите са други - заделят се средства за разнообразни касички в бюджета, както и за неравномерен ръст на заплати, като някои се удвояват. Пример са средствата, които бяха заделени за Околовръстното - за 8 км ставаше дума за 2 млрд. лева. Като вдигнахме шум, те бяха намалени на 340 милиона, които вероятно са необходимите. Другите пари защо бяха там? За фирмата, която щеше да ги построи", заяви още Василев. 

По темата

Последвайте ни

България