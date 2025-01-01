Нито едно правителство до момента не си е позволявало такъв рекет и удар върху българските граждани - така обобщи мнението си проекта за Бюджет 2026 лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев.

"Ако погледнете планираните приходи за Бюджет 2026, те са 51.4 млрд. евро или 20% по-високо от това, което реално ще бъде събрано тази година. При около 3% ръст на икономиката и малко над 3% ръст на инфлацията, да кажеш, че ще събереш 20 процента повече приходи изисква, не бих казал доза оптимизъм, а по-скоро доза наглост", коментира Василев.

Бюджет 2026: Какво се крие зад цифрите

Той обясни как по думите се формират тези 51.4 млрд. евро: "Първо, заложени са абсолютно нереални приходи от ДДС; вдигат се осигуровките на всички български граждани с 2%, удвоява се данък "дивидент" и се увеличава максималният осигурителен доход - таванът, на който се удържат осигуровки - с 470 лева, а не както самото Министерство на финансите беше сложило своята прогноза с 300 лева март месец тази година. Или казано по друг начин - взимат се едни пари от бизнеса и от гражданите. Това, според плана на Министерство на финансите, ще доведе до приходи от 51.4 млрд. евро. Позволете ми да бъда силно скептичен. Това, което реално ще се случи през 2026 г., е дъжавата ще вземе по 600 лева от всяка фирма и всеки работник. Директно. От джоба. Какви ще бъдат реалните ефекти? Фирмите в частния сектор просто няма да увеличат заплатите, защото предвидените пари държавата ще ги вземе за осигуровки и пенсии".

Според неговите изчисления всеки български гражданин ще бъде ощетен, защото неговият работодател просто няма да има тези средства, за да вдигне заплатите.

"Второто нещо, което ще се случи, е, за да не се плаща по-високият данък "дивидент" догодина, още тази година всички фирми, които имат възможност, ще ги изтеглят на по-ниския данък "дивидент". Това означава ще намалеят инвестициите и едни пари ще напуснат България, защото тези хора няма да искат да си държат парите в държава, която от днес за утре може да им удвои данъците", посочи още Василев и според него това е пагубно за икономиката.

По думите му е абсурдно да няма коментар към този момент. "Вече трети ден от както е публикуван проектобюджета има абсолютно мълчание от Министерството на финансите. Безпрецедентно е министър и цялата министерство да не излязат да защитят или най-малкото да обяснят това, което са произвели", категоричен бе Василев.