Има огромен дефицит в НОИ заради това е важно да бъдат вдугнати осигуровките с 2%. Това заяви Драгомир Стойнев от БСП.

По думите му към момента този дефицит се покрива с данъци, а това не е нормално. "Съвсем нормално е с 2% да се вдигнат осигуровките. Това не пречи нито на работниците, нито на бизнеса. Увеличават се правата на работниците и няма нищо лошо в това", каза той.

ПП–ДБ за бюджета: Вдигат данъците, увеличават дефицита – България се връща назад

БСП ще настоява за промяна и изкореняване на плоския данък, трябва да се върнем към прогресивния данък. Стойнев обясни, че след приемането на бюджета ще започнат разговори с управляващите и обществото.

Стойнев обяви, че са притеснени от липсата на диалог между работодателите и синдикатите. "Рабодателите трябва да се врънат на масата, защото това е най-важният закон в държавата. Преди години, когато намаляхме осигуровките, тогава синдикатите протестираха, но винаги е имало диалог", заяви той.