Това е най-левият бюджет и най-голямото увеличение на данъците от повече от 20 години – вдигат осигуровките с 2%, има рекордно повишение на максималния осигурителен доход и чуваме, че вдигат данък дивидент. Ще видим колко точно в окончателния бюджет, това връща България назад и увеличава дефицита. Това заяви депутатът от ПП–ДБ Мартин Димитров пред журналисти в кулоарите.

И допълни, че „този турбо ляв популизъм не включва нито една мярка за намаляване на разходите“. „Вдигането на данък дивидент удря инвестиционната активност. Затова ние предлагаме поетапно въвеждане на нулева ставка за реинвестираната печалба, както направи Естония. Това правителство води България към огромни бюджетни проблеми, ако не се вземат мерки, в един момент ще бъде късно“, поясни той.

Мартин Димитров на думи на Бойко Борисов: „Той очаква и с Хан Аспарух да се оправдае. Докато беше нашият кабинет - дефицитът беше 2%. Догодина трябва да бъде намаляващ - нещо, което те не могат да направят. Стига оправдания“, поясни той.

„Днес е 31 октомври - денят, в който е най-крайният срок, в който трябва да бъде внесен бюджетът“, припомни народният представител Ивайло Мирчев.