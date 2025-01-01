Парламентарната комисия по бюджет и финанси ще гледа на второ четене Законопроектите за бюджети на ДОО и НЗОК.

Проектите за бюджети на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г. бяха приети на първо гласуване от депутатите на 20 ноември.

Предвидено е бюджетът на НЗОК да бъде увеличен и да възлезе на 5,5 милиарда евро. Нов момент са предвидените 260 млн. евро трансфери от централния бюджет.

Също така се регламентира минималният месечен размер на основните месечни възнаграждения на персонала в лечебните заведения. Това трябва да доведе до ръст на заплатите на медицинските специалисти.