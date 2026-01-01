Арестуваха журналистката Гергана Петрова при посещението на премиера Румен Радев в Струмяни.

Видеото с нейното задържане е разпространено от местния сайт "Пиринско" в социалните мрежи и предизвика вълна от възмущение.

"Нищо лошо не съм направила, не съм нарушила закона. Това е моето село", повтаря многократно Петрова, докато трима полицаи се опитват да я вкарат в колата.

БГНЕС

"Няма да влизам в колата, оставате ме да се прибера вкъщи при детето си", казва още тя, докато тримата полицаи се опитват да я вкарат насила в автомобила. В същото време се чуват гласове на граждани, които казват: "Защо я задържате, нямате право".

Гергана Петрова информира редовно за бедственото положение в района и липса на адекватна реакция от страна на управляващите. Журналистката публикува и множество снимки за бедствието в Струмяни и пораженията от поройните дъждове. Тя информира също така за пораженията върху инфраструктурата и ВиК инсталациите.

Причините за нейното задържане все още не са ясни.